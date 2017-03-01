 Podolski'ye ödül – Fotomaç – 01 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Podolski'ye ödül

    Podolski'ye ödül

    'ın Alman futbolcusu , Galatasaray Üniversitesinin "En Ödüllleri" adıyla gerçekleştirdiği yarışmada erkek sporcu dalında birinci oldu.

    Sarı-kırmızılı oyuncu, üniversite öğrencilerinin katıldığı oylamada Fenerbahçeli futbolcu Moussa Sow, Anadolu Efes oyuncusu Cedi Osman, Odeabank basketbolcusu Sinan Güler ve milli okçu Mete Gazoz'u geride bırakarak en başarılı erkek sporcu ödülünü kazandı.

    Podolski, Galatasaray Üniversitesinin Beşiktaş yerleşkesinde gerçekleştirilen törende ödülünü aldı.

    Gecede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Podolski, gündemdeki Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye transferi hakkındaki soruları yanıtlamadı.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Podolski'ye ödül haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.