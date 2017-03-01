Podolski'ye ödül
Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, Galatasaray Üniversitesinin "En Ödüllleri" adıyla gerçekleştirdiği yarışmada erkek sporcu dalında birinci oldu.
Sarı-kırmızılı oyuncu, üniversite öğrencilerinin katıldığı oylamada Fenerbahçeli futbolcu Moussa Sow, Anadolu Efes oyuncusu Cedi Osman, Galatasaray Odeabank basketbolcusu Sinan Güler ve milli okçu Mete Gazoz'u geride bırakarak en başarılı erkek sporcu ödülünü kazandı.
Podolski, Galatasaray Üniversitesinin Beşiktaş yerleşkesinde gerçekleştirilen törende ödülünü aldı.
Gecede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Podolski, gündemdeki Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye transferi hakkındaki soruları yanıtlamadı.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:43
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Toplam 34
Yorum
YETENEKSİZ YÖNETİM HERKESE 4-5 MİLYON BONSERVİS BEDELİ, HAK ETMEYENE YÜKSEK MAAŞ, GALATASARAYIN MALI DENİZ YEMEYEN ............
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Toplam 52
Yorum
hesap ortada volkan demirel 40 yaşına kadar fenerdeymiş..demek aziz beyin bir 5 yılı daha var..
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Toplam 8
Yorum
HAKAN CAVANDANIN JOSUE NİN VE FUTBOLCULARA VERDİĞİN YÜKSEK ÜCRET VE BONSERVİS PARALARINI CEBİNDEN VERECEKSİN.NAZİFOĞLU SENDE GİT.İSTENMİYORSUNUZ.
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