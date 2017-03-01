Kongrede ibra krizi
Genel kurul üyelerinin, Özbek yönetimini takımın başarısızlığı nedeniyle 25 Mart’taki mali kongrede ibra etmemek için girişimde bulundukları öğrenildi.
KAMPANYA BAŞLATILDI
Son olarak Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluğun mucizelere kalması bardağı taşırdı. Genel kurul üyelerinin özel yazışma platformlarında Özbek yönetimini mali kongrede ibra etmemek için girişimlerde bulundukları öğrenildi. Birçok üyenin bu yönde kampanya başlattığının camiada yüksek sesle dillendirildiği belirtildi.
PFDK'DEN 45 GÜN CEZA
PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Kulübü'ne ceza yağdırdı. Kurul, Galatasaray'ın resmi sitesinden hakemlere yönelik yapılan açıklama nedeniyle, Dursun Özbek'e 45 hak mahrumiyeti ve 30 bin, G.Saray'a da 100 bin TL ceza verdi.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
- Lukas Podolski Vissel Kobe'de!
Toplam 53
Yorum
ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
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Toplam 3
Yorum
gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
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Toplam 16
Yorum
wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
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