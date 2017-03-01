 Kongrede ibra krizi – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Kongrede ibra krizi

    Kongrede ibra krizi

    Genel kurul üyelerinin, Özbek yönetimini takımın başarısızlığı nedeniyle 25 Mart’taki mali kongrede ibra etmemek için girişimde bulundukları öğrenildi.

    G.Saray Başkanı , başkanlık döneminin en zor dönemecine girdi. Riva ve Florya arazilerini paraya dönüştüren ve kongreden büyük destek alan Özbek'i, takımın başarısızlığı yüzünden 25 Mart'taki mali kongrede zorlanacağı yeni bir gündem bekliyor. Futbol takımını yönetim dışından kardeşi Mehmet Özbek'e teslim etmesi ve Sportif A.Ş. yönetim kurulunda Levent Nazifoğlu'nu göreve getirmesi camiada tartışma yaratmıştı.

    KAMPANYA BAŞLATILDI
    Son olarak Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluğun mucizelere kalması bardağı taşırdı. Genel kurul üyelerinin özel yazışma platformlarında Özbek yönetimini mali kongrede ibra etmemek için girişimlerde bulundukları öğrenildi. Birçok üyenin bu yönde kampanya başlattığının camiada yüksek sesle dillendirildiği belirtildi.

    PFDK'DEN 45 GÜN CEZA
    PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Kulübü'ne ceza yağdırdı. Kurul, Galatasaray'ın resmi sitesinden hakemlere yönelik yapılan açıklama nedeniyle, Dursun Özbek'e 45 hak mahrumiyeti ve 30 bin, G.Saray'a da 100 bin TL ceza verdi.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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