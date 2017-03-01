“İbra edilmemek gibi bir endişemiz yok”
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaklaşan Olağan Genel Kurul’da ibra edilmemek gibi bir endişelerinin olmadığını söyledi.
Etkinlik hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Onların yanında olmak için buraya geldik. Çok duygusal bir an. Bu çocukların üzerinde ilgimizi azaltmamamız lazım" dedi.
"Genel kurula titiz şekilde hazırlanıyoruz"
Öte yandan kameraların olmadığı ortamda basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Özbek, mart ayında yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul için çok titiz şekilde hazırlandıklarını belirterek, "İbra edilmemek gibi bir düşüncemiz yok. Eleştiriler olacaktır, olması da gerekiyor" diye konuştu.
Dursun Özbek, yönetim kurulunda herhangi bir değişlik olmayacağını da sözlerine ekledi.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:33
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Toplam 34
Yorum
YETENEKSİZ YÖNETİM HERKESE 4-5 MİLYON BONSERVİS BEDELİ, HAK ETMEYENE YÜKSEK MAAŞ, GALATASARAYIN MALI DENİZ YEMEYEN ............
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Toplam 52
Yorum
hesap ortada volkan demirel 40 yaşına kadar fenerdeymiş..demek aziz beyin bir 5 yılı daha var..
- “İbra edilmemek gibi bir endişemiz yok”
Toplam 8
Yorum
HAKAN CAVANDANIN JOSUE NİN VE FUTBOLCULARA VERDİĞİN YÜKSEK ÜCRET VE BONSERVİS PARALARINI CEBİNDEN VERECEKSİN.NAZİFOĞLU SENDE GİT.İSTENMİYORSUNUZ.
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