 Galibiyette en düşük başkan – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Galibiyette en düşük başkan

    Galibiyette en düşük başkan
    , ligde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da gerisinde kaldı. Özbek ve yönetimi 23 Mayıs 2015'te başlayan görev sürelerinde çok düşük bir galibiyet yüzdesine sahip oldu. Bu tarihten itibaren Orman 41 galibiyet, 9 beraberlik, 8 yenilgiyle zirvede yer alırken, Yıldırım 33 galibiyet, 17 beraberlik, 8 yenilgiyle ikinci, Özbek ise 27 galibiyet 16 beraberlik ve 15 yenilgiyle son sırayı aldı.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:47
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