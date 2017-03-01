Galatasaray'da iki oyuncu kadro dışı!

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusu Blake Schilb ve Emir Preldzic'in, son dönemde gösterdikleri performans düşüklüğü ve yaşadıkları konsantrasyon eksikliği nedeniyle başantrenör Ergin Ataman tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda daha önce de Russ Smith ile Justin Dentmon'ın, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti. Galatasaray, daha sonra bu iki oyuncuyla yollarını ayırmıştı.