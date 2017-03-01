 Galatasaray'da iki oyuncu kadro dışı! – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Galatasaray'da iki oyuncu kadro dışı!

    Galatasaray'da iki oyuncu kadro dışı!

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından 'ta ile kadro dışı kaldı.

    Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusu ve 'in, son dönemde gösterdikleri performans düşüklüğü ve yaşadıkları konsantrasyon eksikliği nedeniyle başantrenör Ergin Ataman tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

    Sarı-kırmızılı takımda daha önce de Russ Smith ile Justin Dentmon'ın, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti. Galatasaray, daha sonra bu iki oyuncuyla yollarını ayırmıştı.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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