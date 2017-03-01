Eski G.Saraylı futbolcu hastanelik oldu!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak belge krizi nedeniyle sadece iki kez hazırlık maçında oynatabildiği Grosskreutz'un başı Almanya'da belaya girdi.
Geçtiğimiz sezon transferin son günü Galatasaray'a gelen ancak belgelerin resmi bitiş saatinden sonra gönderilmesi sebebiyle sarı-kırmızılılar'ın sadece iki hazırlık maçında oynatabildiği ve devre arasında da Stuttgart'a yolladığı Kevin Grosskreutz, Stuttgart şehrinde bir gece kulübünde kavgaya karıştı ve geceyi hastanede geçirdi.
Alman Sport 1'in haberine göre, Grosskreutz'un kulübü Stuttgart ve Alman Futbol Federasyonu'nun konudan haberdar olduğu ve soruşturma başlattığı belirtildi.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:36
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Toplam 53
Yorum
ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
- Eski G.Saraylı futbolcu hastanelik oldu!
Toplam 3
Yorum
gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
- İsmail kulübeye dönüyor
Toplam 16
Yorum
wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
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