 Derbi Melodramı – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Derbi Melodramı

    Derbi Melodramı

    Melo ile yollarını ayırdığından beri, ligde oynadığı 7 derbi karşılaşmasının hiçbirini kazanamadı; 4 yenilgi, 3 beraberlik aldı.

    Süper Lig'de 2011-2012 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca derbilere ağırlığını koyan ve içeride dışarıda derbi galibiyetleri ile taraftarlarının yüzünü güldüren Galatasaray, son dönemde Süper Lig'de oynadığı derbileri kazanmakta zoruluk çekti. Sarı kırmızılı takım bu süreçte Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'ye ve Süper Kupa finalinde Beşiktaş'a karşı mutlu sona ulaşmıştı. Aslan'ın Süper Lig'de 2 sezondur oynadığı son 7 derbideki sonuçlar şöyle:

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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