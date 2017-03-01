Derbi Melodramı

Süper Lig'de 2011-2012 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca derbilere ağırlığını koyan ve içeride dışarıda derbi galibiyetleri ile taraftarlarının yüzünü güldüren, son dönemde Süper Lig'de oynadığı derbileri kazanmakta zoruluk çekti. Sarı kırmızılı takım bu süreçtefinalindeve Süper Kupa finalindekarşı mutlu sona ulaşmıştı. Aslan'ın Süper Lig'de 2 sezondur oynadığı son 7 derbideki sonuçlar şöyle: