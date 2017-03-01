 Antrenman bugün – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Antrenman bugün

    Antrenman bugün
    Sarı-kırmızılılar, derbi yenilgisi sonrası günü dinlenerek geçirdi. Dün antrenman yapmayan G.Saray, pazartesi günü Antalya'da Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak. Bugünkü çalışmada taraftarların tepkilerini önlemek amacıyla güvenlik önlemlerinin arttırılması bekleniyor.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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