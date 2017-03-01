20 milyon euro çöpe gitti
Aslan’ın transfer yanlışları rakamlara yansıdı. 20 milyon euro harcanan yenilerden sadece Eren ve de Jong biraz öne çıktı. Bu 9 transferin toplam katkısı 10 gol, 3 asist oldu. 5 isim sıfır çekti.
SADECE 3 FUTBOLCU 9'UNA BEDEL
Dikkat çeken bir nokta da sadece üç oyuncunun, bu 9 isimden bile daha fazla süre alması oldu. Fernando Muslera, Bruma ve Lionel Carole, 5 bin 455 dakika süre alırken, yeni transfer edilen 9 oyuncu toplam 4 bin 871 dakika forma giyebildi.
Yeniler ligde 10 gol, 3 asiste imza atabildi. Bu gollerin 8'ini Eren kaydederken, 3 asistin 2'si ise devre arası alınan Rodrigues'ten geldi. Aslan'da 9 transferin 5'i gol ve asist kategorisinde sıfır çekti. Sezon başında 750 bin euro'ya kiralanan İzlandalı golcü Sigthorsson ise sakatlığı nedeniyle bir dakika bile oynamadan takımdan gönderildi.
İŞTE YENİLERİN ASLAN'A KATKISI
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:56
- Lukas Podolski Vissel Kobe'de!
Toplam 53
Yorum
ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
- Eski G.Saraylı futbolcu hastanelik oldu!
Toplam 3
Yorum
gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
- İsmail kulübeye dönüyor
Toplam 16
Yorum
wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
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