 20 milyon euro çöpe gitti – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    20 milyon euro çöpe gitti

    20 milyon euro çöpe gitti

    Aslan’ın transfer yanlışları rakamlara yansıdı. 20 milyon euro harcanan yenilerden sadece Eren ve de Jong biraz öne çıktı. Bu 9 transferin toplam katkısı 10 gol, 3 asist oldu. 5 isim sıfır çekti.

    Beşiktaş yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da isyan eden taraftarlar; sezon başında da yönetimi yanlış transfer politikaları yüzünden oldukça sert bir biçimde eleştirmişlerdi. Bu yanlışlar, takımın bu sezonki istatistiklerine de yansıdı. Yönetim, yaz ve kış transfer döneminde 9 futbolcu alıp, yaklaşık 20 milyon euro harcarken, sadece Eren ve de Jong ligde biraz olsun katkı verebilen isimler oldu.

    SADECE 3 FUTBOLCU 9'UNA BEDEL
    Dikkat çeken bir nokta da sadece üç oyuncunun, bu 9 isimden bile daha fazla süre alması oldu. Fernando Muslera, Bruma ve Lionel Carole, 5 bin 455 dakika süre alırken, yeni transfer edilen 9 oyuncu toplam 4 bin 871 dakika forma giyebildi.

    Yeniler ligde 10 gol, 3 asiste imza atabildi. Bu gollerin 8'ini Eren kaydederken, 3 asistin 2'si ise devre arası alınan Rodrigues'ten geldi. Aslan'da 9 transferin 5'i gol ve asist kategorisinde sıfır çekti. Sezon başında 750 bin euro'ya kiralanan İzlandalı golcü Sigthorsson ise sakatlığı nedeniyle bir dakika bile oynamadan takımdan gönderildi.

    İŞTE YENİLERİN ASLAN'A KATKISI

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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