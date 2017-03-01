20 milyon euro çöpe gitti

Beşiktaş yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışında ağır yara alan'da isyan eden taraftarlar; sezon başında da yönetimi yanlış transfer politikaları yüzünden oldukça sert bir biçimde eleştirmişlerdi. Buyanlışlar, takımın bu sezonki istatistiklerine de yansıdı. Yönetim, yaz ve kış transfer döneminde 9 futbolcu alıp, yaklaşık 20 milyon euro harcarken, sadeceveligde biraz olsun katkı verebilen isimler oldu.Dikkat çeken bir nokta da sadece üç oyuncunun, bu 9 isimden bile daha fazla süre alması oldu.vesüre alırken, yeni transfer edilen 9 oyuncu toplamforma giyebildi.Yeniler ligde 10 gol, 3 asiste imza atabildi. Bu gollerin 8'inikaydederken, 3 asistin 2'si ise devre arası alınangeldi. Aslan'da 9 transferin 5'i gol ve asist kategorisinde. Sezon başında'ya kiralanan İzlandalı golcüise sakatlığı nedeniyle bir dakika bile oynamadan takımdan gönderildi.