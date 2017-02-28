Tudor: Beşiktaş şans eseri kazandı
Hırvat çalıştırıcı, “Aslında 0-0’lık bir maçtı. Beşiktaş şans golü attı” dedi ve ekledi: “Rakibimiz bizden daha iyi bir takım görüntüsü çizdi. Biz de bu yolda ilerleyeceğiz''
TAKIM OLMALIYIZ
Tudor, "Yarından itibaren yapacak çok işimiz var" diyerek bazı yenilikler getireceğinin sinyalini verirken, yeterince çalışma zamanı bulamadığını ise şu sözlerle açıkladı:
"Karabükspor ile 6-7 ay çalıştım ama Galatasaray ile 6-7 gün çalışma fırsatım oldu. Durumlar farklı. Takım olmamız gerekiyor. Buna odaklanmalıyız. Bu ana kadar artılar da gördüm eksiler de ama bunu konuşmak için daha zaman var. Beşiktaş bizden daha iyi bir takım görüntüsü çizdi, biz de bundan sonra takım olmaya çalışacağız. Beşiktaşla puan farkı olabilir ama daha 12 maçımız var."
YORUM YOK!
Tudor'a maç öncesi Karabükspor'da söylediği "Beşiktaş ligin en iyi takımı. Şampiyon olurlar" sözleri hatırlatıldı ve aynı fikirde olup olmadığı soruldu. Hırvat hoca, bununla ilgili "Şu an tamamen G.Saray'a odaklanmış durumdayım. Bir şey söylemek istemiyorum" cevabını verdi.
TUDOR'UN TAKTİK TAHTASI ŞAŞIRTTı
Maç içinde kameralara yansıyan görüntü Tudor'un derbi için düşüncesini net bir şekilde ortaya koydu. Hırvat çalıştırıcının, Beşiktaş ataklarına geçit vermemek için taktik tahtasında 5 adamını defansa çektiği dikkatlerden kaçmadı.
RİEKERİNK'İN GERİSİNDE KALDI
Takımın başına Rizespor maçında gelen Tudor, Riekerink'in gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk yarısında Rize'yi yenip Beşiktaş'la berabere kalarak 4 puan toplamıştı. Tudor ise Rize ile berabere kalırken, Beşiktaş'a keybedip sadece 1 puan alabildi.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:07
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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