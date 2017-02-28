 Tudor: Beşiktaş şans eseri kazandı – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Tudor: şans eseri kazandı

    Tudor: Beşiktaş şans eseri kazandı

    Hırvat çalıştırıcı, “Aslında 0-0’lık bir maçtı. şans golü attı” dedi ve ekledi: “Rakibimiz bizden daha iyi bir takım görüntüsü çizdi. Biz de bu yolda ilerleyeceğiz''

    Teknik Direktörü Igor Tudor, karşılaşma sonrası en azından 1 puanı hak ettiklerini dile getirdi. Sözlerine "Aslında 0-0'lık bir karşılaşmaydı. Beşiktaş şans golü attı. Ne olursa olsun tebrik ediyoruz" diyerek başlayan sarı-kırmızılı hoca, şampiyonluk şanslarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi: "Maç maç bakarak, kendimize odaklanmalıyız. Bazı şeyleri Bunları düzeltmenin yolu çalışmak."

    TAKIM OLMALIYIZ
    Tudor, "Yarından itibaren yapacak çok işimiz var" diyerek bazı yenilikler getireceğinin sinyalini verirken, yeterince çalışma zamanı bulamadığını ise şu sözlerle açıkladı:

    "Karabükspor ile 6-7 ay çalıştım ama Galatasaray ile 6-7 gün çalışma fırsatım oldu. Durumlar farklı. Takım olmamız gerekiyor. Buna odaklanmalıyız. Bu ana kadar artılar da gördüm eksiler de ama bunu konuşmak için daha zaman var. Beşiktaş bizden daha iyi bir takım görüntüsü çizdi, biz de bundan sonra takım olmaya çalışacağız. Beşiktaşla puan farkı olabilir ama daha 12 maçımız var."

    YORUM YOK!
    Tudor'a maç öncesi Karabükspor'da söylediği " ligin en iyi takımı. Şampiyon olurlar" sözleri hatırlatıldı ve aynı fikirde olup olmadığı soruldu. Hırvat hoca, bununla ilgili "Şu an tamamen G.Saray'a odaklanmış durumdayım. Bir şey söylemek istemiyorum" cevabını verdi.



    TUDOR'UN TAKTİK TAHTASI ŞAŞIRTTı
    Maç içinde kameralara yansıyan görüntü Tudor'un derbi için düşüncesini net bir şekilde ortaya koydu. Hırvat çalıştırıcının, Beşiktaş ataklarına geçit vermemek için taktik tahtasında 5 adamını defansa çektiği dikkatlerden kaçmadı.

    RİEKERİNK'İN GERİSİNDE KALDI
    Takımın başına Rizespor maçında gelen Tudor, Riekerink'in gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk yarısında Rize'yi yenip Beşiktaş'la berabere kalarak 4 puan toplamıştı. Tudor ise Rize ile berabere kalırken, Beşiktaş'a keybedip sadece 1 puan alabildi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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