 Sneijder kayıp – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Sneijder kayıp

    Sneijder kayıp
    Sakatlığı nedeniyle Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyen 'in yokluğu çok hissedilmişti. Bu iki maçtan sadece 1 puan çıkaran Cimbom'da Hollandalı yıldız dün Beşiktaş derbisine karşı sahadaydı. Ancak oyunda kaldığı sürede bir hayli etkisiz kaldı. 76. dakikada teknik direktör İgor Tudor forveti ikilemek için Wesley Sneijder'i oyundan aldı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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