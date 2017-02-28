Selçuk ıslıklandı

Cimbom'da 60. dakikada oyundan alınan Selçuk İnan'ı sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıklayarak protesto etti. Oyunda kaldığı sürece etkili olamayan ve çok pas hatası yapan Selçuk, sahadan çıkarken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Oynadığı zaman takımı da oynatan kaptanın kötü gününde olması Galatasaray'ın özellikle ilk yarıda hücum organizasyonlarını da olumsuz etkiledi.