 Rodrigues kenarda çıldırdı – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    kenarda çıldırdı

    Rodrigues kenarda çıldırdı
    Beşiktaş karşısında maçın gidişatını değiştirmek için Tudor, Yasin- hamlesi yaptı. Hollandalı oyuna girmek için hazırlıklarını tamamlarken, kenarda 4. hakeme takıldı. Hakeme çabuk olması için el-kol işaretleriyle çıkışan Rodrigues, kısa süreli bir tartışma yaşadı. Oyuna 76. dakikada giren 26 yaşındaki forvet, Aslan'ı ateşleyemedi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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