PFDK'dan Dursun Özbek'e ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2017 tarih ve 56 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş.'nin, Kulüp Resmi İnternet Sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2017 tarih ve 56 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş.'nin, Kulüp Resmi İnternet Sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 15:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kazandık, bitmedi, yolumuz uzun
Toplam 8
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falcon88 he he golüde demirören attı demi, talisca falan değil. bırakın bu işleri artık. hakkıyla kazanmıştır beşiktaş
- ''Yıldız yağacak''
Toplam 13
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alper sözleşmesi bitecek olan topçularla görüşüyor başkan gayet mantıklı
- Flaş!.. Lukas Podolski bugün gidiyor
Toplam 19
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hüseyin bi zahmet gitsin erzincanada uğrasın
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