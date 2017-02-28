PFDK'dan Dursun Özbek'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:



"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2017 tarih ve 56 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



GALATASARAY A.Ş.'nin, Kulüp Resmi İnternet Sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."