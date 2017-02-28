 Muslera’ya ödül – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    ’ya ödül

    Muslera’ya ödül

    Derbide ’daki 188. lig maçına çıkan , Simoviç’in rekorunu egale etti. Uruguaylı yıldıza ödülünü efsane eldiven verdi.

    G.Saray'da 6 sezondur kaleyi koruyan Muslera, bu performansının karşılığını ödülle aldı. Beşiktaş derbisiyle ligde 188. maçına çıkan Uruguaylı yıldız, efsane Zoran Simoviç'e ait 'ligde en fazla forma giyen yabancı futbolcu' rekorunu egale etti. Maç öncesi 30 yaşındaki Muslera'ya ödülünü, sarı-kırmızılılar'ın davetlisi olarak derbiye gelen 62 yaşındaki Simoviç takdim etti. G.Saray'da 1984- 1990 yılları arasında unutulmaz başarılara imza atan Simoviç'e ise kulüp adına Cengiz Özyalçın teşekkür plaketi verdi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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