 Melo’dan olay paylaşım – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    ’dan olay paylaşım

    Melo’dan olay paylaşım
    Futbol yaşantısını ülkesinde Palmeiras'ta sürdüren , derbi öncesi eski takım arkadaşlarına destek verdi. Sosyal medya hesabından Beşiktaş'a attığı 4 golün ve dakikaların yer aldığı paylaşım yaparak, "Haydi çocuklar, kalbim sizinle. Yeni bir tarih yazalım" diye yazdı. Attığı gollerin Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılması ise dikkat çekti.

    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:58
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