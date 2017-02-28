 Maç kadrosunda 3 kadro dışı – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Maç kadrosunda 3 kadro dışı

    Maç kadrosunda 3 kadro dışı
    Teknik Direktör , , ve 'ü 18 kişilik derbi kadrosuna almadı. Hırvat hocanın bu kararları sağ bek pozisyonunda büyük sıkıntı yarattı. İki sağ bek Linnes ve Cavanda'yı almayan Tudor, kulübedeki diğer sağ bek Sabri Sarıoğlu'na da görev vermedi. Sağ bekte asıl pozisyonu stoper olan Semih forma giydi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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