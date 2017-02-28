 Lukas Podolski Vissel Kobe'de! – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Lukas Podolski Vissel Kobe'de!

    'ın Alman oyuncusu , Japonya ekibi ile sezon sonunda transferi için anlaşma sağladı.

    Podolski'nin, bir süredir kendisiyle ilgilenen Japon kulübüyle anlaşmaya vardığı ve Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni takımına dahil olacağı bildirildi.

    Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre Japon ekibi, bu transfer için 'a 2,6 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:41
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