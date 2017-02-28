Galatasaray'ın Alman oyuncusu Lukas Podolski, Japonya ekibi Vissel Kobe ile sezon sonunda transferi için anlaşma sağladı.
Podolski'nin, bir süredir kendisiyle ilgilenen Japon kulübüyle anlaşmaya vardığı ve Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni takımına dahil olacağı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre Japon ekibi, bu transfer için Galatasaray'a 2,6 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 20:41
- Lukas Podolski Vissel Kobe'de!
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Yorum
ÖDÜL PODO NUN GİTMESİ GEREKİRDİ. BÜTÜN ALDIĞI TOPLAR BJK KALESİNE DEĞİLDE DIŞARI ATTI.
- Lukas Podolski Vissel Kobe'de!
Toplam 46
Yorum
bizim sistemimiz bu 4-4-2 sneijder selçuk sabri yasin hakan de jong cavanda bunlardan kurtulup! 2 sağlam ortasaha hızlı forvet solbek şart ama çöp değil kral adamlar
- Lukas Podolski Vissel Kobe'de!
Toplam 46
Yorum
FUTBOL USA DURSUN BILINCLI YAPIYOR DIYE 2 SENEDIR YAZIYORUM, MELO, TELES, EMRE,AMRABAT,BURAK NEDEN GONDERILDILER? YERLERINE 20 OYUNCU ALINDI COK KOMIK
Lukas Podolski Vissel Kobe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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