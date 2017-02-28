Lukas, Antalya maçında cezalı

G.Saray'ın Alman forveti Lukas Podolski, dün akşam gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Daha önce G.Antep, Karabük ve Çaykur Rize maçlarında sarı kart gören Podolski, dün de gördüğü sarı kartın ardından cezalı oldu. Alman oyuncu, önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.