 Kaptanlık elden ele gezdi – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Kaptanlık elden ele gezdi

    Kaptanlık elden ele gezdi
    'da kaptanlık pazubandı 90 dakika boyunca üç kez el değiştirdi. Sarı-kırmızılı takımda maça kaptan olarak başladı. Tecrübeli futbolcu, 60'ta kenara alınınca pazubandı 'e verdi. Sneijder de 75'te çıkınca, koluğu Hakan'a teslim etti. Balta mücadeleyi kaptan olarak tamamladı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:35
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