G.Saray ve Dursun Özbek'e ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
PFDK kararları açıklandı. Geçtiğimiz günlerde sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Dursun Özbek ve Galatasaray Kulübü'ne ceza çıktı.
PFDK'nın kararlarına ilişkin TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2017 tarih ve 56 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş.'nin, Kulüp Resmi İnternet Sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 16:11
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degs01 saldıracak adam varda bizmi bilmiyoz takım ölü
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player01 BJK TAN TOP OYNAMAYI ÖĞREN DİNLERİZ SENİ ODA BELKİ :D şans mış mış mış :D baraja çarpmasa zaten 90 çarp gene 90 :D şans şans evet evet
- G.Saray ve Dursun Özbek'e ceza
Toplam 23
Yorum
necmettin TFF kendine ceza kessin. Kasdi yada hata ile sonucu etkileyen hata yapan hakemlere hakkıyla ceza verse kimse konuşmaz işine bakar.
G.Saray ve Dursun Özbek'e ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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