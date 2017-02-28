G.Saray ve Dursun Özbek'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 100 bin TL para cezası verirken, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.



PFDK kararları açıklandı. Geçtiğimiz günlerde sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Dursun Özbek ve Galatasaray Kulübü'ne ceza çıktı.



PFDK'nın kararlarına ilişkin TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 28.02.2017 tarih ve 56 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



GALATASARAY A.Ş.'nin, Kulüp Resmi İnternet Sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir."