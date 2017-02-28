 Galatasaray’a teselli – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    ’a teselli

    Galatasaray’a teselli
    'a yenilen 'a teselli U21 takımından geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nden oynanan maçta sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrıldı. Galatasaray'ın golleri 16. dakikada penaltıdan Berk İsmail Ünsal ve 76. dakikada Ali Ülgen'den geldi. Bu sonucun ardından Galatasaray U21 Ligi'ndeki 11. galibiyetini aldı ve 6. sıraya yerleşti. 2. sıradaki Beşiktaş ise 3. mağlubiyetini aldı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:01
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