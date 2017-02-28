Galatasaray, Şubat'ta buz tuttu
Galatasaray, Şubat ayında oynadığı üç lig maçından 1 puan alırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ise elendi.
Riekerink gitti, Tudor geldi
Galatasaray, Şubat ayında kötü bir tablo çizerken, teknik direktör değişikliğine de gitti. Sarı-kırmızılılar, TT Arena'da yaşanan Kayserispor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in yerine Kardemir Karabükspor'un Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor'u getirdi.
Şubat'ta 1 puan geldi
Aslan, teknik direktör değişikliğine giderken aynı zamanda Şubat ayında oynadığı maçlarda sahadan kötü sonuçlarla ayrıldı. Galatasaray, Şubat ayında 3 lig, 1 kupa maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 yenilerek, kupanın dışında kaldı. Ligde ise Galatasaray, 3 maça çıktı. Aslan, bu maçlarda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelelerde bir tek Beşiktaş ile TT Arena'da oynanan karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.
Sarı-kırmızılıların Şubat ayında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu
Medipol Başakşehir: 2 - Galatasaray: 1
Süper Lig
Galatasaray: 1 - Kayserispor: 2
Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 09:23
- Igor Tudor takım otobüsüne binmeden ayrıldı
Toplam 22
Yorum
CANARİES ADAMIN OYNATTIĞI OLUMLU FUTBOLU GÖREMEYEN FUTBOL CAHİLLERİ VAR!
- Fişini çekti!
Toplam 12
Yorum
bjkli Daha ligin bitmesine 12 hafta ve çok zorlu maçlar var. Kimse rehavete düşmesin şampiyonluk naraları atmasın.Ciddiyete devam...
- Net penaltı
Toplam 44
Yorum
retro senin gerçeklerinin başladığı yerde bizim retrolarımız vardır!!! karekök4=2.
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