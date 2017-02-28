Flaş!.. Lukas Podolski bugün gidiyor
Podolski Japon kulübü Vissel Kobe ile anlaştı ve bugün Galatasaray'la ilişkisini kesip, Japonya'ya gidecek.
Dün akşam oynanan derbi maçını kaybeden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın Alman yıldızı Lukas Podolski, Japon ekibiyle anlaştı.
Vissel Kobe'yle daha önce de adı sıkça anılan yıldız oyuncu, bu takımla transferin son gününde resmi anlaşmayı yaptı ve Galatasaray'la yollarını ayırdı. Podolski bugün takım arkadaşlarıyla vedalaşıp Japonya'nın yolunu tutacak.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 13:50
- Kazandık, bitmedi, yolumuz uzun
Toplam 8
Yorum
falcon88 he he golüde demirören attı demi, talisca falan değil. bırakın bu işleri artık. hakkıyla kazanmıştır beşiktaş
- ''Yıldız yağacak''
Toplam 13
Yorum
alper sözleşmesi bitecek olan topçularla görüşüyor başkan gayet mantıklı
- Flaş!.. Lukas Podolski bugün gidiyor
Toplam 19
Yorum
hüseyin bi zahmet gitsin erzincanada uğrasın
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