 Flaş!.. Lukas Podolski bugün gidiyor – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Flaş!.. Lukas Podolski bugün gidiyor

    Flaş!.. Lukas Podolski bugün gidiyor

    Podolski Japon kulübü Vissel Kobe ile anlaştı ve bugün Galatasaray'la ilişkisini kesip, Japonya'ya gidecek.

    Dün akşam oynanan derbi maçını kaybeden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın Alman yıldızı Lukas Podolski, Japon ekibiyle anlaştı.

    Vissel Kobe'yle daha önce de adı sıkça anılan yıldız oyuncu, bu takımla transferin son gününde resmi anlaşmayı yaptı ve Galatasaray'la yollarını ayırdı. Podolski bugün takım arkadaşlarıyla vedalaşıp Japonya'nın yolunu tutacak.

    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:50
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