Flaş!.. Lukas Podolski bugün gidiyor

Dün akşam oynanan derbi maçını kaybeden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın Alman yıldızı Lukas Podolski, Japon ekibiyle anlaştı.

Vissel Kobe'yle daha önce de adı sıkça anılan yıldız oyuncu, bu takımla transferin son gününde resmi anlaşmayı yaptı ve Galatasaray'la yollarını ayırdı. Podolski bugün takım arkadaşlarıyla vedalaşıp Japonya'nın yolunu tutacak.