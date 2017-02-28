Etkisiz Bruma
Rize’de kadro dışı kalan Portekizli yıldız dün 11’deydi. Golde şanssızdı.
13. KAFA GOLÜ!
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 12 kafa golü yemişti. Dün de Anderson Talisca'nın frikiğinde Bruma'nın kafasına çarpan top Fernando Muslera'yı yanıltarak ağlarla buluştu. Sarıkırmızılılar bu sefer şanssız yenen kafa golü sonrası isyan etti. Bruma da karşılaşma sonunda şanssızlıktan yakındı.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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