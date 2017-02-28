 Etkisiz Bruma – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Etkisiz

    Etkisiz Bruma

    Rize’de kadro dışı kalan Portekizli yıldız dün 11’deydi. Golde şanssızdı.

    Cimbom'un Portekizli yıldızının Çaykur Rizespor maçında kadro dışı kalması çok tartışılmıştı. , derbisinde 11'deki yerine döndü. 22 yaşındaki futbolcu iki kere kanat değiştirdi ancak pas ve şut tercihleri yine eleştirildi. Çalıştı ancak performansı puan için yeterli olmadı.

    13. KAFA GOLÜ!
    bu sezon Süper Lig'de 12 kafa golü yemişti. Dün de Anderson Talisca'nın frikiğinde Bruma'nın kafasına çarpan top Fernando Muslera'yı yanıltarak ağlarla buluştu. Sarıkırmızılılar bu sefer şanssız yenen kafa golü sonrası isyan etti. Bruma da karşılaşma sonunda şanssızlıktan yakındı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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