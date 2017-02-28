Eski G.Saraylı futbolcu hastanelik oldu!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak belge krizi nedeniyle sadece iki kez hazırlık maçında oynatabildiği Grosskreutz'un başı Almanya'da belaya girdi.
Geçtiğimiz sezon transferin son günü Galatasaray'a gelen ancak belgelerin resmi bitiş saatinden sonra gönderilmesi sebebiyle sarı-kırmızılılar'ın sadece iki hazırlık maçında oynatabildiği ve devre arasında da Stuttgart'a yolladığı Kevin Grosskreutz, Stuttgart şehrinde bir gece kulübünde kavgaya karıştı ve geceyi hastanede geçirdi.
Alman Sport 1'in haberine göre, Grosskreutz'un kulübü Stuttgart ve Alman Futbol Federasyonu'nun konudan haberdar olduğu ve soruşturma başlattığı belirtildi.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 18:36
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Toplam 31
Yorum
Alemim kralı TFF=BJK gerçek mi yalan mı?
- Net penaltı
Toplam 107
Yorum
fboğuz Tarafsız Gs Fbnin Net 10 puanını yedi bu kadarda iki takımın hakkını yemeyin iyi oynamıyorlar diye ayıptır yazıktır günahtır
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Toplam 2
Yorum
tsli Ozur dilerim anlamadim, kim turk futbolunu karistirdi ?
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