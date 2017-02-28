Arena'da süper şov
Türk Telekom Arena’da yaklaşık 38 bin taraftar takımlarını çılgınca destekledi. Tüm tribünler pankartlarla renk buldu. 30 otobüsle TT Arena'ya akan Beşiktaş taraftarı galibiyetle kendinden geçti. Maç sonu futbolcular üçlü çektirdi...
Stadın önünde ise bir Beşiktaş taraftarı otobüsten düşünce yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İki takım taraftarı maç boyunca takımlarına inanılmaz destek verdiler. Beşiktaş taraftarı, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'e küfürlü tezahüratlarda bulundu.
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİLER
Sarı-kırmızılı futbolseverler buna karşı rakip taraftarı protesto ederek tepki gösterdi. İki takım taraftarları arasında gerilim yaşanırken, kötü tezahüratın bitmesinin ardından maç havasına devam edildi. Galibiyet Beşiktaş taraftarını coşturdu. Maç sonrası oyuncular, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi.
MAKİNİSTİ KORKUTTULAR
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Seyrantepe metrosunda maç öncesi tezahüratlar yapınca, makinist anons yapmak zorunda kaldı. Taraftarın coşkusu karşısında, "Lütfen zıplamayın" şeklinde anons yapan makinist daha sonra yola çıkabildi.
MEŞALE YAKILDI SEFERLER AKSADI
G.Saray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesi metroda meşale yakında seferler aksadı. Birçok vatandaş bu duruma tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri yakılan meşaleler sonucu metroda yoğun bir duman oluştuğunu söyledi.
FLORYA'DA 'İSTİFA' SESLERİ
G.Saraylı taraftarlar, maç sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak "Yönetim istifa" diye tepkisini dile getirdi. Beşiktaş yenilgisiyle kahrolan taraftarlar, "En büyük taraftar, futbolcular sahtekar" sloganları attılar.
MÜTHİŞ GÜVENLİK
Derbi için stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Galatasaray taraftarı 4 farklı arama noktasından geçerek tribüne girdi.
YÖNETİM DOSTLUĞU
G.Saray ile Beşiktaş yöneticileri derbide dostane görüntüler sergiledi. Sarı-Kırmızılı yönetici İsmail Sarıkaya, Beşiktaşlı idarecileri stat girişinde karşıladı. Yöneticiler birlikte yemek yedi.
15 TEMMUZ RUHU
15 Temmuz demokrasi şehitlerinin çocukları, Galatasaray-Beşiktaş maçında futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar futbolcu ağabeyleriyle büyük sevinç yaşadı.
ÇOCUKLARLA TAŞINDI
15 Temmuz demokrasi şehitlerinin çocukları, Galatasaray- Beşiktaş maçında futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular '15 Temmuz'u unutmayacağız'pankartını şehit çocuklarıyla birlikte taşıdı.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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