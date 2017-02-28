 Arena'da süper şov – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Arena'da süper şov

    Arena'da süper şov

    ’da yaklaşık 38 bin taraftar takımlarını çılgınca destekledi. Tüm tribünler pankartlarla renk buldu. 30 otobüsle TT Arena'ya akan taraftarı galibiyetle kendinden geçti. Maç sonu futbolcular üçlü çektirdi...

    G.Saray- derbisinde tribünler doldu taştı! Sarı-kırmızılı taraftarlar kritik maça yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi için yaklaşık 25 bin bilet satıldı. Kombine sahibi taraftarların da buna eklenmesiyle birlikte, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçta TT Arena tribünlerinde yaklaşık 38 bin 368 taraftar yerlerini aldı. 'ya, bu sezon en çok taraftar gelen maçlardan biri oldu. Beşiktaş taraftarı 30 otobüsle Arena'ya geldi.

    Stadın önünde ise bir Beşiktaş taraftarı otobüsten düşünce yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İki takım taraftarı maç boyunca takımlarına inanılmaz destek verdiler. Beşiktaş taraftarı, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'e küfürlü tezahüratlarda bulundu.



    ÜÇLÜ ÇEKTİRDİLER
    Sarı-kırmızılı futbolseverler buna karşı rakip taraftarı protesto ederek tepki gösterdi. İki takım taraftarları arasında gerilim yaşanırken, kötü tezahüratın bitmesinin ardından maç havasına devam edildi. Galibiyet Beşiktaş taraftarını coşturdu. Maç sonrası oyuncular, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirdi.

    MAKİNİSTİ KORKUTTULAR
    Sarı-kırmızılı taraftarlar, Seyrantepe metrosunda maç öncesi tezahüratlar yapınca, makinist anons yapmak zorunda kaldı. Taraftarın coşkusu karşısında, "Lütfen zıplamayın" şeklinde anons yapan makinist daha sonra yola çıkabildi.

    MEŞALE YAKILDI SEFERLER AKSADI
    G.Saray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesi metroda meşale yakında seferler aksadı. Birçok vatandaş bu duruma tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri yakılan meşaleler sonucu metroda yoğun bir duman oluştuğunu söyledi.



    FLORYA'DA 'İSTİFA' SESLERİ
    G.Saraylı taraftarlar, maç sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak "Yönetim istifa" diye tepkisini dile getirdi. Beşiktaş yenilgisiyle kahrolan taraftarlar, "En büyük taraftar, futbolcular sahtekar" sloganları attılar.



    MÜTHİŞ GÜVENLİK
    Derbi için stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. taraftarı 4 farklı arama noktasından geçerek tribüne girdi.

    YÖNETİM DOSTLUĞU
    G.Saray ile Beşiktaş yöneticileri derbide dostane görüntüler sergiledi. Sarı-Kırmızılı yönetici İsmail Sarıkaya, Beşiktaşlı idarecileri stat girişinde karşıladı. Yöneticiler birlikte yemek yedi.

    15 TEMMUZ RUHU
    demokrasi şehitlerinin çocukları, Galatasaray-Beşiktaş maçında futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar futbolcu ağabeyleriyle büyük sevinç yaşadı.

    ÇOCUKLARLA TAŞINDI
    15 Temmuz demokrasi şehitlerinin çocukları, Galatasaray- Beşiktaş maçında futbolcularla birlikte sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular '15 Temmuz'u unutmayacağız'pankartını şehit çocuklarıyla birlikte taşıdı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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