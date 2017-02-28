 Ara transferde Seleznyov iddiası – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Ara transferde Seleznyov iddiası

    Ara transferde Seleznyov iddiası
    'un ara transferde kadrosuna kattığı Yevhen Seleznyov için Ukrayna basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Ukraynalı golcünün menajeri Ivan Pirozhenko, "En iyi opsiyon Karabük'tü. G.Saray da istedi. Ancak transfer olma şansı yoktu o an" dedi. 31 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 6 maçta 3 gol attı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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