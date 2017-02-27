 Üç yıldız kadroya alınmadı! – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Üç yıldız kadroya alınmadı!

    Üç yıldız kadroya alınmadı!

    Galatasaray'ın Beşiktaş ile bu akşam oynayacağı derbi öncesi sarı kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı.

    Igor Tudor, Martin Linnes'i derbi maçın 18 kişilik kadrosunda dahil etmedi, Linnes haberi almasının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.

    Linnes'in ardından tecrübeli teknik adamın Cavanda ile birlikte Sinan Gümüş'ü de Beşiktaş maçı kadrosuna almadığı öğrenildi.

    Teknik Direktör Igor Tudor'un sol bekte bugün Linnes'in yerine Carole'a görev vermesi bekleniyor.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:17
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