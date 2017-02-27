Üç yıldız kadroya alınmadı!
Galatasaray'ın Beşiktaş ile bu akşam oynayacağı derbi öncesi sarı kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı.
Linnes'in ardından tecrübeli teknik adamın Cavanda ile birlikte Sinan Gümüş'ü de Beşiktaş maçı kadrosuna almadığı öğrenildi.
Teknik Direktör Igor Tudor'un sol bekte bugün Linnes'in yerine Carole'a görev vermesi bekleniyor.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:17
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
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Yorum
HCK / BJK QUARESMA /MARCELO KIRMIZIYA, FABRİCİO LAKAİT HAREKETLERE, BABEL SON VURUŞLARA ,OĞUZHAN VE TOLGAY ÇOK AZİMLİ OLMAYA, CENK HIZLI OLMAYA DİKKAT
- Fenerbahçe'ye havalimanında protesto!
Toplam 91
Yorum
Cenk Bizler onu Demokratik olarak gönderemez mahkeme kararıyla giderse o leke sadece Aziz'in değil Fenerbahçemizinde lekesi olur fark bu
- Fenerbahçe'ye havalimanında protesto!
Toplam 91
Yorum
Cenk Sen Aziz Yıldırım'ı tutuyorsun bu çok normal.şimdi senin içinde kalkıp birileri Aziz Yıldırım'ın mamalanmış adamı dese doğrumu olur?
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