Tudor'dan 3'lü stoper sürprizi
Antrenmanlarda 4-3-2-1’i deneyen Hırvat hoca, savunmayı 3 stoperden kuracak. Bruma ve Yasin’i de kanat değil forvet arkası oynatacak.
Göreve geldiği ilk maçta Bruma'yı kadroya almayan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, bugünkü derbi için de ilginç bir sürpriz hazırladı. Beşiktaş karşısında savunmaya önem veren Hırvat çalıştırıcı, kafasındaki sistemi 4-3-2-1 olarak kurdu. Savunma dörtlüsünün 3'ünü stoperlerden seçecek olan Tudor, sağ bekte Semih Kaya'yı tercih edecek. Genç teknik adam, orta sahayı Selçuk, De Jong ve Sneijder ile 3'lerken asıl sürprizi ise forvet arkasında yapacak. Kanat oyuncuları Bruma ve Yasin'i ofansif orta saha olarak kullanmayı planlayan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, önlerine de Lukas Podolski'yi monte edecek.
SİSTEM 3-5-2'YE DÖNEBİLİR
Bu taktikle Podolski'yi duvar olarak kullanmanın hesaplarını yapan genç hoca, iki hızlı adamıyla pozisyon bulmak amacında. Tudor, karşılaşmanın gidişatına göre sistemini de değiştirip 3-5-2'ye dönebilir. Son idmanlarda 4-3-2-1 ile başlayıp 3-5-2 ile biten çalışmalar yaptıran Tudor'un kafasındaki değişiklikler de belli. Buna göre sistem değişikliği halinde Semih'in yerine Josue ya da Tolga ile 2. forvet olarak da Eren oyuna dahil olacak.
ŞUT ATMAKTAN KORKMAYIN
Galatasaray'da derbi öncesi sistem şekillenirken, Tudor'un talebelerinden yapmaları istediği ilk şey şut atmak oldu. Kaleyi gördükleri yerden vurmalarını söyleyen Hırvat hoca, özellikle Podolski ve Sneijder gibi isabet yüzdesi yüksek isimlere sürekli Beşiktaş kalesini yoklamaları emrini verdi. Aynı şekilde Bruma ve Yasin'e de "Çekinmeden sürekli şut deneyin" dedi.
QUARESMA'YI KİTLEYECEK
Ne Oğuzhan, ne Talisca... Tudor'un Beşiktaş karşısında en çok çekindiği isim Quaresma. Sarı-kırmızılı teknik adam, sol bekte görev vereceği Carole'e Portekizli oyuncunun peşinden ayrılmaması talimatı verdi. Ligde 10 asist yapan Quaresma'ya özel önlem alıp onu kitleyerek orta yapmasını engellemek isteyen İgor Tudor, böylece Beşiktaş'ın hücum gücünü azaltmayı planlıyor.
TAHRİK UYARISI YAPTI
Tudor, tahrikler konusunda futbolcularını uyardı. Rakiple ve hakemle tartışmaya girmemeleri konusunda sarı-kırmızılıları ikaz eden Hırvat teknik adam, "Saha içinde sakin kalın ve işinize odaklanın" diye konuştu.
TUDOR'UN İLK DERBİSİ
Tudor, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk derbisine çıkacak. Tudor, Karabük'ü çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılarla 2 kez karşılaştı ve 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Ligin 20. haftasındaki Beşiktaş sınavından sonra G.Saray'ın başına geçen Hırvat hoca, ligdeki ilk maçına da TT Arena'daki G.Saray maçıyla çıkmıştı.
SİSTEM 3-5-2'YE DÖNEBİLİR
Bu taktikle Podolski'yi duvar olarak kullanmanın hesaplarını yapan genç hoca, iki hızlı adamıyla pozisyon bulmak amacında. Tudor, karşılaşmanın gidişatına göre sistemini de değiştirip 3-5-2'ye dönebilir. Son idmanlarda 4-3-2-1 ile başlayıp 3-5-2 ile biten çalışmalar yaptıran Tudor'un kafasındaki değişiklikler de belli. Buna göre sistem değişikliği halinde Semih'in yerine Josue ya da Tolga ile 2. forvet olarak da Eren oyuna dahil olacak.
ŞUT ATMAKTAN KORKMAYIN
Galatasaray'da derbi öncesi sistem şekillenirken, Tudor'un talebelerinden yapmaları istediği ilk şey şut atmak oldu. Kaleyi gördükleri yerden vurmalarını söyleyen Hırvat hoca, özellikle Podolski ve Sneijder gibi isabet yüzdesi yüksek isimlere sürekli Beşiktaş kalesini yoklamaları emrini verdi. Aynı şekilde Bruma ve Yasin'e de "Çekinmeden sürekli şut deneyin" dedi.
QUARESMA'YI KİTLEYECEK
Ne Oğuzhan, ne Talisca... Tudor'un Beşiktaş karşısında en çok çekindiği isim Quaresma. Sarı-kırmızılı teknik adam, sol bekte görev vereceği Carole'e Portekizli oyuncunun peşinden ayrılmaması talimatı verdi. Ligde 10 asist yapan Quaresma'ya özel önlem alıp onu kitleyerek orta yapmasını engellemek isteyen İgor Tudor, böylece Beşiktaş'ın hücum gücünü azaltmayı planlıyor.
TAHRİK UYARISI YAPTI
Tudor, tahrikler konusunda futbolcularını uyardı. Rakiple ve hakemle tartışmaya girmemeleri konusunda sarı-kırmızılıları ikaz eden Hırvat teknik adam, "Saha içinde sakin kalın ve işinize odaklanın" diye konuştu.
TUDOR'UN İLK DERBİSİ
Tudor, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk derbisine çıkacak. Tudor, Karabük'ü çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılarla 2 kez karşılaştı ve 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Ligin 20. haftasındaki Beşiktaş sınavından sonra G.Saray'ın başına geçen Hırvat hoca, ligdeki ilk maçına da TT Arena'daki G.Saray maçıyla çıkmıştı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
Tudor'dan 3'lü stoper sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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