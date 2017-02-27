Taraftara çağrı: Birlikte başaralım
Derbi öncesi heyecanını dile getiren Tudor sarı-kırmızılılardan tam destek istedi.
Tudor, dün GS TV'ye verdiği röportajda karşılaşma öncesi heyecanlı olduğunu söyledi. "Sahaya çıktığımda kendimi özel hissedeceğim" diyen Tudor, "Büyük bir maça çıkacağız. Nasıl kazanacağımıza ve takımın galip gelmesi için neler yapması gerektiğine odaklandık. Derbi atmosferleri hakkında güzel hikayeler dinlendim. Bunun bir parçası olmaktan çok mutluyum" ifadesini kullandı.
Amacının takımın her zaman kazanması olduğunu dile getiren Hırvat hoca, "Antrenmanda yaptıklarımızı maçta da yapabilirsek kazanırız" dedi. Tudor, taraftarlara da çağrıda bulundu: "Onlara mesajım bizimle beraber olmaları. Oyuncularım her şeylerini sahaya yansıtacaklar. Hep birlikte başarıya ulaşalım."
Amacının takımın her zaman kazanması olduğunu dile getiren Hırvat hoca, "Antrenmanda yaptıklarımızı maçta da yapabilirsek kazanırız" dedi. Tudor, taraftarlara da çağrıda bulundu: "Onlara mesajım bizimle beraber olmaları. Oyuncularım her şeylerini sahaya yansıtacaklar. Hep birlikte başarıya ulaşalım."
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Taraftara çağrı: Birlikte başaralım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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