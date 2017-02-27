Taraftara çağrı: Birlikte başaralım

Derbi öncesi heyecanını dile getiren Tudor sarı-kırmızılılardan tam destek istedi.

Tudor, dün GS TV'ye verdiği röportajda karşılaşma öncesi heyecanlı olduğunu söyledi. "Sahaya çıktığımda kendimi özel hissedeceğim" diyen Tudor, "Büyük bir maça çıkacağız. Nasıl kazanacağımıza ve takımın galip gelmesi için neler yapması gerektiğine odaklandık. Derbi atmosferleri hakkında güzel hikayeler dinlendim. Bunun bir parçası olmaktan çok mutluyum" ifadesini kullandı.



Amacının takımın her zaman kazanması olduğunu dile getiren Hırvat hoca, "Antrenmanda yaptıklarımızı maçta da yapabilirsek kazanırız" dedi. Tudor, taraftarlara da çağrıda bulundu: "Onlara mesajım bizimle beraber olmaları. Oyuncularım her şeylerini sahaya yansıtacaklar. Hep birlikte başarıya ulaşalım."