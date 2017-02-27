Tamam mı devam mı?
Derbi için nefesler tutuldu; saatler 20.00'ye ayarlandı. Kritik karşılaşma sarı-kırmızılı takım için büyük önem taşıyor. Galatasaray, taraftarı önünde kaybederse 10 puan geriye düşecek ve Beşiktaş önemli bir avantaj elde edecek.
Günlerdir merakla beklenen ve üzerine uzun uzun sohbetlerin, tartışmaların yapıldığı Galatasaray-Beşiktaş maçı için artık söz futbolcularda... İki takım açısından da büyük önem taşıyan karşılaşma bugün saat 20.00'de TT Arena'da oynanacak. Son iki haftada galibiyet yüzü göremeyen ve hoca değiştiren Cimbom, bugün de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrılması halinde şampiyonluk yarışına büyük oranda havlu atacak. Beşiktaş ise puan farkını 10'a çıkartıp kendisini garantiye almanın peşinde...
ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLADILAR
Taraftarları da kazanmaktan başka çaresi olmayan Galatasaray'a bugün tam destek verecek. 100 ile 600 lira arasında fiyatlarla maçın biletlerinin satışı devam ederken Türk Telekom Arena'ya 40 bin civarında taraftar gelmesi bekleniyor. Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan ve takımlarına son bir şans daha vermek isteyen sarı-kırmızılı taraftarların derbi için özel koreografi de hazırladıkları ve teknik heyet ile takıma tam destek verecekleri ifade edildi.
646 GÜN OLDU
Bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'ın son derbi maçlarındaki sessizliği dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar; ligdeki en son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 33. haftasında evinde Beşiktaş'la oynadığı maçta aldı. 646 gündür derbi kazanamayan Cimbom, oynadığı son 6 maçta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
13 GALİBİYET ÖNDE
Galatasaray ve Beşiktaş bugün 341. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette, geride kalan 340 maçın 120'sini Galatasaray, 107'sini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların toplam 480 golüne, siyah-beyazlılar 447 golle karşılık verdi.
2.5 YIL SONRA YILDIRIM
Bugünkü maçta Bülent Yıldırım görev yapacak. Yıldırım, 2 yıl 4 ay sonra bir derbide düdük çalacak. Kariyerinde 9 derbi yöneten Tecrübeli hakem, şu ana kadar 3 kez G.Saray-Beşiktaş mücadelesinde görev yaptı. Bülent Yıldırım'ın düdük çaldığı bu karşılaşmalarda G.Saray 1 galibiyet alırken, 2 mücadele de berabere sonuçlandı.
859 MİLYON LİRA
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, toplam değeri 859 milyon lirayı bulan futbolcuların mücadelesine sahne olacak. Transfermarkt'ın verilerine göre, Beşiktaş'ın tahmini piyasa değeri 478 milyon lira... Ligde en pahalı üçüncü takım olarak belirtilen Galatasaray'ın tahmini piyasa değeri ise 381 milyon lira. Galatasaray'ın en pahalı ismi 53.3 milyon lira ile Fernando Muslera, Beşiktaş'ın ise 47.6 milyon lira ile Oğuzhan Özyakup...
PENALTILARA DİKKAT
Galatasaray-Beşiktaş derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor. İki takım arasında ligde yapılan son 28 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucuna belirleyici etki yaptı. Son 28 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.
3 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş, Galatasaray'a karşı oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. Kartal, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ancak siyah-beyazlılar rakibi karşısında en son 2010-11 yılları arasında 4 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı.
KARŞILIKLI GOL ATMADILAR
İki takım arasında Türk Telekom Arena'da oynanan son 3 karşılaşmada karşılıklı gol atılmadı. Bu mücadelelerin ikisinden Galatasaray 2-0 ve 1-0'lık skorlarla galip ayrılırken, son karşılaşmayı ise Beşiktaş 1-0 kazandı.
İLK GOL ÇOK ÖNEMLİ
İki takım arasında son dönemde oynanan maçlarda ilk golü atan ekip sadece bir kez yenildi. İki takım arasında ligde yapılan ve en az bir golün atıldığı son 21 maçın 16'sında ilk golü atan takım galip geldi, 4'ü berabere bitti. Bu dönemde sadece geçen sezonun ilk yarısında G.Saray, Sneijder'in golüyle öne geçmesine rağmen, Gomez ve Töre'nin golleriyle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLADILAR
Taraftarları da kazanmaktan başka çaresi olmayan Galatasaray'a bugün tam destek verecek. 100 ile 600 lira arasında fiyatlarla maçın biletlerinin satışı devam ederken Türk Telekom Arena'ya 40 bin civarında taraftar gelmesi bekleniyor. Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan ve takımlarına son bir şans daha vermek isteyen sarı-kırmızılı taraftarların derbi için özel koreografi de hazırladıkları ve teknik heyet ile takıma tam destek verecekleri ifade edildi.
646 GÜN OLDU
Bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'ın son derbi maçlarındaki sessizliği dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar; ligdeki en son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 33. haftasında evinde Beşiktaş'la oynadığı maçta aldı. 646 gündür derbi kazanamayan Cimbom, oynadığı son 6 maçta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
13 GALİBİYET ÖNDE
Galatasaray ve Beşiktaş bugün 341. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette, geride kalan 340 maçın 120'sini Galatasaray, 107'sini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların toplam 480 golüne, siyah-beyazlılar 447 golle karşılık verdi.
2.5 YIL SONRA YILDIRIM
Bugünkü maçta Bülent Yıldırım görev yapacak. Yıldırım, 2 yıl 4 ay sonra bir derbide düdük çalacak. Kariyerinde 9 derbi yöneten Tecrübeli hakem, şu ana kadar 3 kez G.Saray-Beşiktaş mücadelesinde görev yaptı. Bülent Yıldırım'ın düdük çaldığı bu karşılaşmalarda G.Saray 1 galibiyet alırken, 2 mücadele de berabere sonuçlandı.
859 MİLYON LİRA
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, toplam değeri 859 milyon lirayı bulan futbolcuların mücadelesine sahne olacak. Transfermarkt'ın verilerine göre, Beşiktaş'ın tahmini piyasa değeri 478 milyon lira... Ligde en pahalı üçüncü takım olarak belirtilen Galatasaray'ın tahmini piyasa değeri ise 381 milyon lira. Galatasaray'ın en pahalı ismi 53.3 milyon lira ile Fernando Muslera, Beşiktaş'ın ise 47.6 milyon lira ile Oğuzhan Özyakup...
PENALTILARA DİKKAT
Galatasaray-Beşiktaş derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor. İki takım arasında ligde yapılan son 28 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucuna belirleyici etki yaptı. Son 28 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.
3 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş, Galatasaray'a karşı oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. Kartal, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ancak siyah-beyazlılar rakibi karşısında en son 2010-11 yılları arasında 4 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı.
KARŞILIKLI GOL ATMADILAR
İki takım arasında Türk Telekom Arena'da oynanan son 3 karşılaşmada karşılıklı gol atılmadı. Bu mücadelelerin ikisinden Galatasaray 2-0 ve 1-0'lık skorlarla galip ayrılırken, son karşılaşmayı ise Beşiktaş 1-0 kazandı.
İLK GOL ÇOK ÖNEMLİ
İki takım arasında son dönemde oynanan maçlarda ilk golü atan ekip sadece bir kez yenildi. İki takım arasında ligde yapılan ve en az bir golün atıldığı son 21 maçın 16'sında ilk golü atan takım galip geldi, 4'ü berabere bitti. Bu dönemde sadece geçen sezonun ilk yarısında G.Saray, Sneijder'in golüyle öne geçmesine rağmen, Gomez ve Töre'nin golleriyle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
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