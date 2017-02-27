Rekoru yenileyecek
Galatasaray'ın kalecisi Muslera, Beşiktaş derbisinde bugün bir rekora da ortak olacak. Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig kariyerindeki 188. lig maçına çıkacak ve 27 yıldır Simovic'e ait olan, "Galatasaray formasıyla en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu" rekorunu egale edecek. Sabri ise kariyerinin 350. lig maçına çıkacak.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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