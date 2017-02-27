Melo'dan Galatasaray'a destek mesajı
Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, Beşiktaş derbisi öncesi eski takımına destek mesajı gönderdi.
Futbol yaşantısını ülkesinin Palmeiras ekibinde sürdüren Melo, bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi eski takım arkadaşlarına destek verdi. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a attığı 4 golün ve dakikaların yer aldığı bir paylaşımda bulunarak, "Haydi çocuklar, kalbim sizinle... Yeni bir tarih yazalım" ifadelerini yazdı. Melo'nun attığı gollerin Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılması ise dikkat çekti.
Melo'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.
Melo'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray’a oynadılar
Toplam 4
Yorum
Ali Bakucu baskasini maliyla kadinin yanina gitmen kendinin yoksa as kendini
- Sergen Yalçın'dan fikstür tepkisi
Toplam 2
Yorum
memet bjk de hoca olarak gürmek isteriz sergen hocaaaaa
- Üç yıldız kadroya alınmadı!
Toplam 46
Yorum
**** TEK BAŞINA MI ÇIKCAN TUDOR SİNAN NE ALAKA?
Melo'dan Galatasaray'a destek mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.