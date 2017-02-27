 Kalpler gümbür gümbür – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Kalpler gümbür gümbür

    Kalpler gümbür gümbür

    TT Arena’da dev düello. Tudor’la yeni bir hava yakalayan ile lider bu akşam karşı karşıya geliyor. Liderin 7 puan gerisinde olan Cimbom ya “Tamam” ya “Devam” diyecek. Beşiktaş ise ezeli rakibini deplasmanda yenerek şampiyonluk yürüyüşünü daha da hızlandırmak istiyor.

    - derbisi bu haftanın en önemli mücadelesi. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşmasının güzel bir mücadeleye sahne olması bekleniyor. Bu maç derbi olmasının yanı sıra ligin zirvesini yakından ilgilendirmesi açısından da ayrı bir öneme sahip.

    Ligin 22. haftasının kapanışını yapacak derbi maçında Beşiktaş zirvedeki yerini sağlama almayı hedeflerken, Galatasaray ise yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetiminde ilk galibiyetini derbi maçında almak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

    Bu akşam saat 20.00'de başlayacak derbi karşılaşması beIN Sports'tan canlı izlenebilecek.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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