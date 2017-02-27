Kalpler gümbür gümbür
TT Arena’da dev düello. Tudor’la yeni bir hava yakalayan Galatasaray ile lider Beşiktaş bu akşam karşı karşıya geliyor. Liderin 7 puan gerisinde olan Cimbom ya “Tamam” ya “Devam” diyecek. Beşiktaş ise ezeli rakibini deplasmanda yenerek şampiyonluk yürüyüşünü daha da hızlandırmak istiyor.
Galatasaray-Beşiktaş derbisi bu haftanın en önemli mücadelesi. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşmasının güzel bir mücadeleye sahne olması bekleniyor. Bu maç derbi olmasının yanı sıra ligin zirvesini yakından ilgilendirmesi açısından da ayrı bir öneme sahip.
Ligin 22. haftasının kapanışını yapacak derbi maçında Beşiktaş zirvedeki yerini sağlama almayı hedeflerken, Galatasaray ise yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetiminde ilk galibiyetini derbi maçında almak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
Bu akşam saat 20.00'de başlayacak derbi karşılaşması beIN Sports'tan canlı izlenebilecek.
Ligin 22. haftasının kapanışını yapacak derbi maçında Beşiktaş zirvedeki yerini sağlama almayı hedeflerken, Galatasaray ise yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetiminde ilk galibiyetini derbi maçında almak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
Bu akşam saat 20.00'de başlayacak derbi karşılaşması beIN Sports'tan canlı izlenebilecek.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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