Galatasaray’a oynadılar
Dev derbi için İddaa tek maç seçeneği koyarken Türk Telekom Arena'da oynanmasına karşın iki takım için de aynı oranı açıkladı. İddaa, Galatasaray ve Beşiktaş'ın galibiyetine 2.30; beraberliğe ise 3.00 verecek. Buna karşılık dün tahmincilerin yüzde 25.15'i Galatasaray'dan yana tercihini yaparken yüzde 12.94'ü 'Beşiktaş' dedi. 'Beraberlik' diyenler ise 16.16... Kalan 45.75'lük kısım ise diğer seçenekleri tercih etti.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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