 Galatasaray’a oynadılar – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    ’a oynadılar

    Galatasaray’a oynadılar
    Dev derbi için tek maç seçeneği koyarken 'da oynanmasına karşın iki takım için de aynı oranı açıkladı. İddaa, ve 'ın galibiyetine 2.30; beraberliğe ise 3.00 verecek. Buna karşılık dün tahmincilerin yüzde 25.15'i Galatasaray'dan yana tercihini yaparken yüzde 12.94'ü 'Beşiktaş' dedi. 'Beraberlik' diyenler ise 16.16... Kalan 45.75'lük kısım ise diğer seçenekleri tercih etti.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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