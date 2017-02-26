 Tudor da prim alacak – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Tudor da prim alacak

    Tudor da prim alacak
    Yönetim, Beşiktaş derbisi öncesi prim uygulamasına giderken sürpriz bir karara daha imza attı. 'un disiplini ve hırsına tam not veren Galatasaray yönetimi, prim uygulamasına teknik heyeti de dahil etti. G.Saray maçı kazanırsa toplam 1 milyon TL galibiyet primi dağıtılacağı açıklandı.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:34
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