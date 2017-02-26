Tudor da prim alacak
Yönetim, Beşiktaş derbisi öncesi prim uygulamasına giderken sürpriz bir karara daha imza attı. Igor Tudor'un disiplini ve hırsına tam not veren Galatasaray yönetimi, prim uygulamasına teknik heyeti de dahil etti. G.Saray maçı kazanırsa toplam 1 milyon TL galibiyet primi dağıtılacağı açıklandı.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Tudor da prim alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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