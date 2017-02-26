''Takım ruhu lazım''
Kariyerine Çek Ligi'nde Lieberec'te devam eden Milan Baros, Beşiktaş maçıyla ilgili özel açıklamalar yaptı. Takım oyununa dikkat çeken 35 yaşındaki golcü, "Bir başarı yakalanacaksa takım ruhunun olması lazım. Podolski ve Sneijder öne çıkabilir ama takımdan destek almaları şart" dedi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
''Takım ruhu lazım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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