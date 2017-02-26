 ''Takım ruhu lazım'' – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    ''Takım ruhu lazım''

    ''Takım ruhu lazım''
    Kariyerine Çek Ligi'nde Lieberec'te devam eden , Beşiktaş maçıyla ilgili özel açıklamalar yaptı. Takım oyununa dikkat çeken 35 yaşındaki golcü, "Bir başarı yakalanacaksa takım ruhunun olması lazım. Podolski ve Sneijder öne çıkabilir ama takımdan destek almaları şart" dedi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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