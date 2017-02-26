 Nazifoğlu’ndan tepki – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Nazifoğlu’ndan tepki

    Nazifoğlu’ndan tepki
    'ın "Seçim olmadan menajer gibi göreve gelmem" sözlerine bu görevi kabul eden Levent Nazifoğlu tepki gösterdi. Nazifoğlu, "G.Saray göreve çağırırsa gelirsiniz" diyerek Albayrak'ı eleştirdi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:32
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