Nazifoğlu’ndan tepki
Abdurrahim Albayrak'ın "Seçim olmadan menajer gibi göreve gelmem" sözlerine bu görevi kabul eden Levent Nazifoğlu tepki gösterdi. Nazifoğlu, "G.Saray göreve çağırırsa gelirsiniz" diyerek Albayrak'ı eleştirdi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Nazifoğlu’ndan tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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