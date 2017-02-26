 Kartal’a gönderme – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Kartal’a gönderme

    Kartal’a gönderme
    G.Saray, Twitter'daki hesabından "Gerçekleriniz bizim için RETRO. Farkın farkındayız" ifadesini paylaşırken, fotoğraf olarak da 2 yıldızlı formasını kullandı. Bu paylaşım 2 yıldızı ve 14 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'a gönderme olarak değerlendirildi.

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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