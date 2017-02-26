Kartal’a gönderme
G.Saray, Twitter'daki hesabından "Gerçekleriniz bizim için RETRO. Farkın farkındayız" ifadesini paylaşırken, fotoğraf olarak da 2 yıldızlı formasını kullandı. Bu paylaşım 2 yıldızı ve 14 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'a gönderme olarak değerlendirildi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Kartal’a gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.