Kartal’a gönderme

G.Saray, Twitter'daki hesabından"Gerçekleriniz bizimiçin. Farkın farkındayız"ifadesini paylaşırken, fotoğrafolarak da 2 yıldızlı formasınıkullandı. Bu paylaşım2 yıldızı ve 14 şampiyonluğubulunangöndermeolarak değerlendirildi.