Kapalı gişe derbiye özel koreografi
Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbide TT Arena’yı dolduracak. Sarı-kırmızılı taraftarların derbiye özel koreografi yapması da bekleniyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın TT Arena'da Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zirveye ortak olması açısından çok önem taşıyan bu maçta sarı-kırmızılıların taraftarlarına büyük ihtiyacı olacak. Derbide TT Arenanın dolu olması bekleniyor.
19 bin ortalama ile oynuyor
Galatasaray, bu sezon evinde 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı taraftarlar 19 bin 275 ortalama ile TT Arena'yı doldurdu. Seyirci ortalamasında Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada bulunuyor.
Sarı-kırmızılı taraftarların derbiye özel koreografi de yapacağı öğrenildi. Koreografinin içeriğinin ise takımların yıldızlarına yönelik olacağı ifade edildi.
19 bin ortalama ile oynuyor
Galatasaray, bu sezon evinde 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı taraftarlar 19 bin 275 ortalama ile TT Arena'yı doldurdu. Seyirci ortalamasında Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada bulunuyor.
Sarı-kırmızılı taraftarların derbiye özel koreografi de yapacağı öğrenildi. Koreografinin içeriğinin ise takımların yıldızlarına yönelik olacağı ifade edildi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kartal’a gönderme
Toplam 10
Yorum
gs bu beşiktaşlılar yediremiyolar ilk önce 2003teki şampiyonluğunu açıklasınlar
- Kartal’a gönderme
Toplam 10
Yorum
sadadasd cevap verecek bişey yok şaibeli şaibeli
- ''Takım ruhu lazım''
Toplam 3
Yorum
ua orta sahada josue nin yerine fiziği ve tekniği olan ortamı süzerek pas atan oyuncumuz olsaydı çoktan gol rekoru ile şampiyon olurduk
Kapalı gişe derbiye özel koreografi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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