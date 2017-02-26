 Kapalı gişe derbiye özel koreografi – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Kapalı gişe derbiye özel koreografi

    Kapalı gişe derbiye özel koreografi

    Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbide TT Arena’yı dolduracak. Sarı-kırmızılı taraftarların derbiye özel koreografi yapması da bekleniyor.

    Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın TT Arena'da Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zirveye ortak olması açısından çok önem taşıyan bu maçta sarı-kırmızılıların taraftarlarına büyük ihtiyacı olacak. Derbide TT Arenanın dolu olması bekleniyor.

    19 bin ortalama ile oynuyor
    Galatasaray, bu sezon evinde 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 galibiyet alırken, 3 kez de mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı taraftarlar 19 bin 275 ortalama ile TT Arena'yı doldurdu. Seyirci ortalamasında Galatasaray; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada bulunuyor.

    Sarı-kırmızılı taraftarların derbiye özel koreografi de yapacağı öğrenildi. Koreografinin içeriğinin ise takımların yıldızlarına yönelik olacağı ifade edildi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:35
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