Hasret bitecek!
Teknik direktör Tudor, hem ilk galibiyetini almak hem de bu kötü istatistiğe son vermek isterken oyuncularına, Beşiktaş karşısında hücum talimatı verdi.
Yarın Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'ın, son dönemde derbilerde yüzü gülmez oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı biri TFF Süper Kupa'da, 6'sı ise Süper Lig'de olmak üzere son 7 maçında galip gelemedi. Galatasaray, bu 7 maçta 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Igor Tudor, Türk Telekom Arena'da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında hem bu kötü seriye son vermek hem de ilk galibiyetine imza atmak istiyor.
İKİ YILDIZA ÖZEL GÖREV
Kardemir Karabükspor'la çıktığı karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Hırvat teknik adam, şimdi aynısını Galatasaray'ın başında da gerçekleştirmek istiyor. Kartal'ı Karabük'te savunma ağırlıklı bir futbol ile geçen Tudor, Galatasaray'ı ise hücum futbolu ile galibiyete taşımanın planlarını yapıyor. Oyuncularını, 'En iyi savunma hücumdur' prensibiyle maça hazırlayan genç çalıştırıcı, sakatlığı geçen Sneijder ve Çaykur Rize maçında kadroya alınmayan Bruma'yı derbiye özel olarak hazırlıyor. İki oyuncu, sarı-kırmızılı ekibi atağa kaldıracak; sağdan da Yasin destek verecek.
EVİNDE KARNESİ İYİ
Türk Telekom Arena'da bugüne kadar Süper Lig'de olmak üzere 13 derbi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 3 kez rakiplerine yenildi ve 2 kez de eşitliği bozamadı.
EN SON BEŞİKTAŞ
Galatasaray, son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonu Süper Lig 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti. Sarı-kırmızılılar rakibini, 24 Mayıs 2015 tarihinde oynanan maçta Türk Telekom Arena'da 2-0 mağlup etti.
İKİ YILDIZA ÖZEL GÖREV
Kardemir Karabükspor'la çıktığı karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Hırvat teknik adam, şimdi aynısını Galatasaray'ın başında da gerçekleştirmek istiyor. Kartal'ı Karabük'te savunma ağırlıklı bir futbol ile geçen Tudor, Galatasaray'ı ise hücum futbolu ile galibiyete taşımanın planlarını yapıyor. Oyuncularını, 'En iyi savunma hücumdur' prensibiyle maça hazırlayan genç çalıştırıcı, sakatlığı geçen Sneijder ve Çaykur Rize maçında kadroya alınmayan Bruma'yı derbiye özel olarak hazırlıyor. İki oyuncu, sarı-kırmızılı ekibi atağa kaldıracak; sağdan da Yasin destek verecek.
EVİNDE KARNESİ İYİ
Türk Telekom Arena'da bugüne kadar Süper Lig'de olmak üzere 13 derbi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 3 kez rakiplerine yenildi ve 2 kez de eşitliği bozamadı.
EN SON BEŞİKTAŞ
Galatasaray, son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonu Süper Lig 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti. Sarı-kırmızılılar rakibini, 24 Mayıs 2015 tarihinde oynanan maçta Türk Telekom Arena'da 2-0 mağlup etti.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
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