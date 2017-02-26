 Hasret bitecek! – Fotomaç – 26 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hasret bitecek!

    Hasret bitecek!

    Teknik direktör Tudor, hem ilk galibiyetini almak hem de bu kötü istatistiğe son vermek isterken oyuncularına, karşısında hücum talimatı verdi.

    Yarın 'ı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'ın, son dönemde derbilerde yüzü gülmez oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı biri TFF Süper Kupa'da, 6'sı ise Süper Lig'de olmak üzere son 7 maçında galip gelemedi. , bu 7 maçta 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Igor Tudor, Türk Telekom Arena'da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında hem bu kötü seriye son vermek hem de ilk galibiyetine imza atmak istiyor.

    İKİ YILDIZA ÖZEL GÖREV
    Kardemir Karabükspor'la çıktığı karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Hırvat teknik adam, şimdi aynısını Galatasaray'ın başında da gerçekleştirmek istiyor. Kartal'ı Karabük'te savunma ağırlıklı bir futbol ile geçen Tudor, Galatasaray'ı ise hücum futbolu ile galibiyete taşımanın planlarını yapıyor. Oyuncularını, 'En iyi savunma hücumdur' prensibiyle maça hazırlayan genç çalıştırıcı, sakatlığı geçen Sneijder ve Çaykur Rize maçında kadroya alınmayan Bruma'yı derbiye özel olarak hazırlıyor. İki oyuncu, sarı-kırmızılı ekibi atağa kaldıracak; sağdan da Yasin destek verecek.

    EVİNDE KARNESİ İYİ
    'da bugüne kadar Süper Lig'de olmak üzere 13 derbi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 3 kez rakiplerine yenildi ve 2 kez de eşitliği bozamadı.

    EN SON BEŞİKTAŞ
    Galatasaray, son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonu Süper Lig 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti. Sarı-kırmızılılar rakibini, 24 Mayıs 2015 tarihinde oynanan maçta Türk Telekom Arena'da 2-0 mağlup etti.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hasret bitecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.