''G.Saray yenecektir''
Galatasaray'la yolları ayrılan Jan Olde Riekerink, sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş karşısında galibiyetini kesin olarak görüyor.
Hollandalı hoca, "G.Saray, Beşiktaş'ı yenerse ki yenecektir; o zaman şampiyonluk iddiaları artacak" dedi.
TAZMİNAT İÇİN KALDI
Riekerink ve Sneijder, derbi öncesi Florya'da bir mekanda birlikte yemek yediler. Riekerink'in tazminatını henüz almadığı için İstanbul'da kaldığı ve yönetimin bu sorununu derbi sonrası çözeceği belirtildi.
TAZMİNAT İÇİN KALDI
Riekerink ve Sneijder, derbi öncesi Florya'da bir mekanda birlikte yemek yediler. Riekerink'in tazminatını henüz almadığı için İstanbul'da kaldığı ve yönetimin bu sorununu derbi sonrası çözeceği belirtildi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
''G.Saray yenecektir'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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