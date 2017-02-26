 ''G.Saray yenecektir'' – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    ''G.Saray yenecektir''

    ''G.Saray yenecektir''

    'la yolları ayrılan , sarı-kırmızılı takımın karşısında galibiyetini kesin olarak görüyor.

    Hollandalı hoca, "G.Saray, 'ı yenerse ki yenecektir; o zaman şampiyonluk iddiaları artacak" dedi.



    TAZMİNAT İÇİN KALDI
    Riekerink ve Sneijder, derbi öncesi Florya'da bir mekanda birlikte yemek yediler. Riekerink'in tazminatını henüz almadığı için İstanbul'da kaldığı ve yönetimin bu sorununu derbi sonrası çözeceği belirtildi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
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