G.Saray, derbide 3 puana kilitlendi

Derbi maç öncesi 47 puanla lider durumda Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılı ekibin, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürebilmek için puan kaybına tahammülü yok.

Son 2 lig maçında Kayserispor'a 2-1 yenilip, Çaykur Rizespor'la da 1-1 berabere kalarak 5 puan yitiren Galatasaray, taraftarı önünde derbiyi kazanarak hem moral bulma hem de iddiasını yeniden ortaya koyabilme peşinde.

Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekibin derbi maça, Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Chedjou, Linnes (Carole), Selçuk İnan, De Jong, Yasin (Rodrigues), Sneijder, Bruma ve Podolski 11'i ile çıkması bekleniyor.

- Serdar Aziz dışında eksik yok

Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Serdar Aziz dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Galatasaray'da başta Wesley Sneijder olmak üzere sakatlıkları bulunan oyuncuların yeniden takıma dahil olmaları, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Sarı-kırmızılı takımda disiplinsiz hareketleri gerekçesiyle Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan Bruma ile tedavisi tamamlanan Sneijder'in yarın derbide forma şansı bulmaları bekleniyor.

- Tudor ilk kez Türk Telekom Arena'da olacak

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Igor Tudor, ilk kez taraftarı önüne çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekibin başındaki ilk müsabakasına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Tudor, Türk Telekom Arena'daki siftahını ise Beşiktaş derbisinde yapacak.

- Muslera, Simovic'in rekoruna göz dikti

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde yarın bir rekora da ortak olacak.

Uruguaylı file bekçisi, Beşiktaş karşısında da kaleyi koruması halinde, Süper Lig kariyerindeki 188. lig maçına çıkacak ve 27 yıldır Zoran Simovic'e ait olan, "Galatasaray formasıyla en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu." rekorunu egale edecek.

Öte yandan, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu ise Beşiktaş derbisinde görev alması durumunda kariyerinin 350. lig müsabakasına çıkmış olacak.

- Ceza sınırında 2 oyuncu

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Nigel de Jong ve Lukas Podolski, darbide de sarı kart görmeleri halinde ligin 23. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.