Galatasaray'a büyük şok!
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 79-66 yendi.
Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, ligde 9. galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank 8. kez yenildi.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Galatasaray Odeabank; Sinan Güler, Fitipaldo ve Schilb'in sayılarıyla 5. dakikayı 14-13 önde geçti. Savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılar karşısında Gaziantep Basketbol, Haislip ve Denmon'ın basketleriyle 7. dakikada skoru 18-14'le lehine çevirdi. İki takımın da hücumda tutuk kaldığı kalan bölüm sonunda ilk çeyrek, 22-22 eşitlikle tamamlandı.
İkinci periyoda Daye'in pota altından, Diebler'ın da üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlerle başlayan ev sahibi takım, 14. dakikayı 27-22 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümünde skordaki üstünlüğünü koruyan Galatasaray Odeabank, Micov'un son saniyede bulduğu sayılarla soyunma odasına 38-29 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan konuk ekip, Balazic ve Haislip'in bulduğu basketlerle 24. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 43-40. Gaziantep Basketbol, Rautins ve Jefferson ile sayı üretmeye devam etti ve üçüncü periyodu 58-56 önde geçti.
Konuk ekip, final çeyreğine Haislip ve Jefferson'un basketleriyle başlarken, Galatasaray Odeabank, Sinan Güler ve Daye ikilisiyle 32. dakikada eşitliği yakaladı: 62-62. Denmon ve Jefferson ile rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Gaziantep Basketbol, karşılaşmayı 79-66 kazandı.
Karşılaşmanın en skorer ismi Gaziantep Basketbol'da 31 sayıyla oynayan Jefferson olurken, Galatasaray Odeabank'ta Sinan Güler'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Semih Vural, Mehmet Şahin
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 20, Fitipaldo 3, Schilb 9, Tyus 2, Daye 7, Emir Preldzic, Micov 2, Göksenin Köksal 2, Diebler 12, Can Korkmaz, Ege Arar 9
Gaziantep Basketbol: Cherry, Denmon 17, Rautins 12, Jefferson 31, Haislip 15, Altan Erol, Alper Özcan, Ruzic 2, Balazic 2, Erden Eryüz
1. Periyot: 22-22
Devre: 38-29
3. Periyot: 56-58
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:07
- Voleybolda derbi günü
Toplam 1
Yorum
pastırmacı Galata voleybolda ,basketbolda yenildi demek ki futbolda yenecek.
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 7
Yorum
kovun gitsin bu advo bir sinsilik peşinde gibime geliyor bence fbyi hiç sevmiyor daha fazla zarar vermeden kovulması kulübün yararına.
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 7
Yorum
bye bye advo advodan fbye fayda yok.yeni hocayı getirin gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlasınki ligi takımı tanımıyordum hikayesi dinlemeyelim
Galatasaray'a büyük şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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