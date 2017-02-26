 Galatasaray'a büyük şok! – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Galatasaray'a büyük şok!

    Galatasaray'a büyük şok!

    'nin 19. haftasında , deplasmanda 'ı 79-66 yendi.

    Bu sonuçla , ligde 9. galibiyetini alırken, 8. kez yenildi.

    Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Galatasaray Odeabank; Sinan Güler, Fitipaldo ve Schilb'in sayılarıyla 5. dakikayı 14-13 önde geçti. Savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılar karşısında Gaziantep Basketbol, Haislip ve Denmon'ın basketleriyle 7. dakikada skoru 18-14'le lehine çevirdi. İki takımın da hücumda tutuk kaldığı kalan bölüm sonunda ilk çeyrek, 22-22 eşitlikle tamamlandı.

    İkinci periyoda Daye'in pota altından, Diebler'ın da üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlerle başlayan ev sahibi takım, 14. dakikayı 27-22 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümünde skordaki üstünlüğünü koruyan Galatasaray Odeabank, Micov'un son saniyede bulduğu sayılarla soyunma odasına 38-29 önde gitti.

    Maçın ikinci yarısına iyi başlayan konuk ekip, Balazic ve Haislip'in bulduğu basketlerle 24. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 43-40. Gaziantep Basketbol, Rautins ve Jefferson ile sayı üretmeye devam etti ve üçüncü periyodu 58-56 önde geçti.

    Konuk ekip, final çeyreğine Haislip ve Jefferson'un basketleriyle başlarken, Galatasaray Odeabank, Sinan Güler ve Daye ikilisiyle 32. dakikada eşitliği yakaladı: 62-62. Denmon ve Jefferson ile rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Gaziantep Basketbol, karşılaşmayı 79-66 kazandı.

    Karşılaşmanın en skorer ismi Gaziantep Basketbol'da 31 sayıyla oynayan Jefferson olurken, Galatasaray Odeabank'ta Sinan Güler'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.


    Salon: Abdi İpekçi

    Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Semih Vural, Mehmet Şahin

    Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 20, Fitipaldo 3, Schilb 9, Tyus 2, Daye 7, Emir Preldzic, Micov 2, Göksenin Köksal 2, Diebler 12, Can Korkmaz, Ege Arar 9

    Gaziantep Basketbol: Cherry, Denmon 17, Rautins 12, Jefferson 31, Haislip 15, Altan Erol, Alper Özcan, Ruzic 2, Balazic 2, Erden Eryüz

    1. Periyot: 22-22

    Devre: 38-29

    3. Periyot: 56-58

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:07
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