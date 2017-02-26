Dünya basını takipte
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak zorlu karşılaşmaya dünya basını da büyük ilgi gösteriyor. Türk Telekom Arena'daki dev derbi için Hollanda, İngiltere, Hırvatistan ve Yunanistan'dan başta olmak üzere birçok yabancı gazetecinin akredite olmak için TFF'ye başvurduğu ifade edildi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Dünya basını takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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