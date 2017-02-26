 Dünya basını takipte – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Dünya basını takipte

    Dünya basını takipte
    ile arasında oynanacak zorlu karşılaşmaya dünya basını da büyük ilgi gösteriyor. Türk Telekom Arena'daki dev derbi için Hollanda, İngiltere, Hırvatistan ve Yunanistan'dan başta olmak üzere birçok yabancı gazetecinin akredite olmak için TFF'ye başvurduğu ifade edildi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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