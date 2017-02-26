 Dişi Aslan’dan farklı tarife – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Dişi Aslan’dan farklı tarife

    Dişi Aslan’dan farklı tarife
    Ligde dün İstanbul Üniversitesi'ne konuk olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı rakibine şans tanımadı ve salondan 78-65 galip ayrıldı. Diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Yakın Doğu Üni.-Girne Üni.: 69-54, Beşiktaş- Osmaniye: 75-67, AGÜ-Hatay: 75-61.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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