Dişi Aslan’dan farklı tarife
Ligde dün İstanbul Üniversitesi'ne konuk olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı rakibine şans tanımadı ve salondan 78-65 galip ayrıldı. Diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Yakın Doğu Üni.-Girne Üni.: 69-54, Beşiktaş- Osmaniye: 75-67, AGÜ-Hatay: 75-61.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Dişi Aslan’dan farklı tarife haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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