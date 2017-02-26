Dişi Aslan’dan farklı tarife

Ligde dün İstanbul Üniversitesi'ne konuk olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı rakibine şans tanımadı ve salondan 78-65 galip ayrıldı. Diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Yakın Doğu Üni.-Girne Üni.: 69-54, Beşiktaş- Osmaniye: 75-67, AGÜ-Hatay: 75-61.