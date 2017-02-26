 Derbiye damga vuracak – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Derbiye damga vuracak

    Derbiye damga vuracak

    Kaptan 'ın antrenmanlardaki hırsı, performansı yönetimden de teknik heyetten de tam not aldı.

    Selçuk'un, İgor Tudor'un gelmesi ile birlikte Florya'daki moral, motivasyonun daha da yükseldiği ve Hırvat hocanın, zorlu antrenman metotlarının en başarılı ismi olduğu belirtildi.

    Bu durum yöneticileri de memnun ederken, sarı-kırmızılılar, "Selçuk çok istekli ve hırslı. Tudor'un takım içindeki en önemli yardımcısı... Beşiktaş maçının yıldızı olacak" yorumu yaptılar. Orta sahada Selçuk ile birlikte De Jong'a şans vermeyi planlayan Tudor, iki oyuncuya çok güveniyor.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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