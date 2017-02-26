Derbiye damga vuracak
Kaptan Selçuk İnan'ın antrenmanlardaki hırsı, performansı yönetimden de teknik heyetten de tam not aldı.
Selçuk'un, İgor Tudor'un gelmesi ile birlikte Florya'daki moral, motivasyonun daha da yükseldiği ve Hırvat hocanın, zorlu antrenman metotlarının en başarılı ismi olduğu belirtildi.
Bu durum yöneticileri de memnun ederken, sarı-kırmızılılar, "Selçuk çok istekli ve hırslı. Tudor'un takım içindeki en önemli yardımcısı... Beşiktaş maçının yıldızı olacak" yorumu yaptılar. Orta sahada Selçuk ile birlikte De Jong'a şans vermeyi planlayan Tudor, iki oyuncuya çok güveniyor.
Bu durum yöneticileri de memnun ederken, sarı-kırmızılılar, "Selçuk çok istekli ve hırslı. Tudor'un takım içindeki en önemli yardımcısı... Beşiktaş maçının yıldızı olacak" yorumu yaptılar. Orta sahada Selçuk ile birlikte De Jong'a şans vermeyi planlayan Tudor, iki oyuncuya çok güveniyor.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Derbiye damga vuracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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