 Beşiktaş’a yemek daveti – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    ’a yemek daveti

    Beşiktaş’a yemek daveti
    G.Saray yönetimi, derbi öncesinde Başkanı ile yönetimine yemek daveti yaptı. Sarı-kırmızılılar, yarın 18.30'da TT Arena'da 'in de katılımı ile Beşiktaş ile dostluk yemeğinde buluşacak.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:31
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