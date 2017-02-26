Beşiktaş’a yemek daveti
G.Saray yönetimi, derbi öncesinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yönetimine yemek daveti yaptı. Sarı-kırmızılılar, yarın 18.30'da TT Arena'da Dursun Özbek'in de katılımı ile Beşiktaş ile dostluk yemeğinde buluşacak.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Beşiktaş’a yemek daveti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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