Arena inleyecek
Daha önce yönetimi istifaya çağıran sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçında ise takıma tam destek verecek Biletlerin büyük kısmını tüketen 12. Adam, özel koreografilerle Arena’da karnaval havası estirecek.
Galatasaray'da TT Arena'da yarın oynanacak Beşiktaş derbisinin çalışmaları sürerken sarıkırmızılı taraftarlar da maça özel olarak hazırlanıyor. Teknik direktör Riekerink'in ayrılma döneminde Hollandalı hoca ve yönetim aleyhine istifa çağrısında bulunan sarı-kırmızılılar, bu kez tepki değil, tam destek kararı aldı.
ÖZEL ŞOV YAPILACAK
Özel koreografiler, şovlar ve pankartlarla karşılaşma için hazırlıklar yapan 12. Adam, biletlerin de büyük kısmını tüketti. Mücadeleye yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarların, 25 bin civarında bilet aldığı kaydedildi. 17 bin kombine ile birlikte sayı 42 bine yükselirken, yarına kadar bu rakamın 50 bine yaklaşması bekleniyor.
TUDOR'A GÜVEN TAM
Galatasaraylı futbolseverlerlerin gönlünde yatan 'Aslan' ise yeni teknik direktör 'Igor Tudor.' Hırvat teknik adamın, takımın başına geçmesinden itibaren yeni hocalarına çok güvenen sarı-kırmızılı taraftarlar, bu desteklerini derbide de ayrıca gösterecek. Tudor için pankartlar hazırlayan taraftarlar, futbolculara için özel olarak tezüharatlarla moral vermeye çalışacaklar.
ÖZEL ŞOV YAPILACAK
Özel koreografiler, şovlar ve pankartlarla karşılaşma için hazırlıklar yapan 12. Adam, biletlerin de büyük kısmını tüketti. Mücadeleye yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarların, 25 bin civarında bilet aldığı kaydedildi. 17 bin kombine ile birlikte sayı 42 bine yükselirken, yarına kadar bu rakamın 50 bine yaklaşması bekleniyor.
TUDOR'A GÜVEN TAM
Galatasaraylı futbolseverlerlerin gönlünde yatan 'Aslan' ise yeni teknik direktör 'Igor Tudor.' Hırvat teknik adamın, takımın başına geçmesinden itibaren yeni hocalarına çok güvenen sarı-kırmızılı taraftarlar, bu desteklerini derbide de ayrıca gösterecek. Tudor için pankartlar hazırlayan taraftarlar, futbolculara için özel olarak tezüharatlarla moral vermeye çalışacaklar.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Arena inleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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