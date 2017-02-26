 Arena inleyecek – Fotomaç – 26 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Arena inleyecek

    Arena inleyecek

    Daha önce yönetimi istifaya çağıran sarı-kırmızılılar, maçında ise takıma tam destek verecek Biletlerin büyük kısmını tüketen 12. Adam, özel koreografilerle Arena’da karnaval havası estirecek.

    'da TT Arena'da yarın oynanacak Beşiktaş derbisinin çalışmaları sürerken sarıkırmızılı taraftarlar da maça özel olarak hazırlanıyor. Teknik direktör Riekerink'in ayrılma döneminde Hollandalı hoca ve yönetim aleyhine istifa çağrısında bulunan sarı-kırmızılılar, bu kez tepki değil, tam destek kararı aldı.

    ÖZEL ŞOV YAPILACAK
    Özel koreografiler, şovlar ve pankartlarla karşılaşma için hazırlıklar yapan 12. Adam, biletlerin de büyük kısmını tüketti. Mücadeleye yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarların, 25 bin civarında bilet aldığı kaydedildi. 17 bin kombine ile birlikte sayı 42 bine yükselirken, yarına kadar bu rakamın 50 bine yaklaşması bekleniyor.

    TUDOR'A GÜVEN TAM
    Galatasaraylı futbolseverlerlerin gönlünde yatan 'Aslan' ise yeni teknik direktör 'Igor Tudor.' Hırvat teknik adamın, takımın başına geçmesinden itibaren yeni hocalarına çok güvenen sarı-kırmızılı taraftarlar, bu desteklerini derbide de ayrıca gösterecek. Tudor için pankartlar hazırlayan taraftarlar, futbolculara için özel olarak tezüharatlarla moral vermeye çalışacaklar.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arena inleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.